Bruce Springsteen torna in tour, tre date in Italia nel 2023 (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) - Il 2023 vedrà il ritorno in tour di Bruce Springsteen and The E Street Band, anche in Italia. La serie di date – ancora tutte da svelare – nei palazzetti americani, saranno seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Nel nostro Paese il Boss si fermerà giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza. "Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band.

