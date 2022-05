BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND | il grande ritorno on the road nel 2023 con 3 concerti

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Ilvedrà ilon thedi Bruceand The E, con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Dice«Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!». Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza. Ulteriori città nel Regno Unito e in Belgio ...