Bronzetti-Ostapenko in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Lucia Bronzetti se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko nel primo turno del Roland Garros 2022. Per l'azzurra si tratta della seconda partecipazione nel tabellone principale di un torneo dello Slam dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. La fiducia è tanta dopo il penultimo atto raggiunto a Marrakech, in cui si è arresa solamente alla futura vincitrice Martina Trevisan. Per lei c'è subito un'avversaria di tutto rispetto, colei che nel 2017 stupì tutti alzando al cielo la Coppa dei Moschettieri. Ostapenko adesso è la numero tredici del mondo e quest'anno ha già avuto modo di vincere un titolo a Dubai. Dopo la semifinale di Doha, tuttavia, sono arrivate ben quattro eliminazioni di fila al primo turno, segno che Bronzetti potrà comunque dire la sua contro ...

