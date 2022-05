Bremmer: «Una guerra tra Usa e Cina per Taiwan? Non ci sarà. Da Biden solo una gaffe» (Di martedì 24 maggio 2022) Il politologo Ian Bremmer, fondatore e presidente di Eurasia Group, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera spiega cosa sta succedendo tra Cina e Stati Uniti a proposito di Taiwan. E pronostica che non ci saranno un’escalation e neppure un’altra guerra. Anche se il presidente Joe Biden si è impegnato a sostenere militarmente l’isola: «Lo ha già detto un paio di volte. E la Casa Bianca è sempre intervenuta per spiegare che non cambia niente rispetto alla posizione tradizionale degli Stati Uniti». Per Bremmer quello che è successo in Ucraina, con l’Occidente impegnato a sostenere Kiev, servirà da monito per Xi Jinping. Mentre sulle parole del presidente Bremmer dice che sono state interpretate in maniera più affilata rispetto al dovuto: «Non so se ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Il politologo Ian, fondatore e presidente di Eurasia Group, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera spiega cosa sta succedendo trae Stati Uniti a proposito di. E pronostica che non ci saranno un’escalation e neppure un’altra. Anche se il presidente Joesi è impegnato a sostenere militarmente l’isola: «Lo ha già detto un paio di volte. E la Casa Bianca è sempre intervenuta per spiegare che non cambia niente rispetto alla posizione tradizionale degli Stati Uniti». Perquello che è successo in Ucraina, con l’Occidente impegnato a sostenere Kiev, servirà da monito per Xi Jinping. Mentre sulle parole del presidentedice che sono state interpretate in maniera più affilata rispetto al dovuto: «Non so se ...

