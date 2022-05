Advertising

sportli26181512 : Bremer, un anno da superoe. Ora può diventare italiano e Mancini lo 'marca': Bremer, un anno da superoe. Ora può di… - Gazzetta_it : Bremer, un anno da superoe. Ora può diventare italiano e Mancini lo 'marca' #bremer #torino - Delu90Inter : @Fedeoer @deliux9 Bremer ha giocato in tutti i ruoli della difesa a 3. Detto questo, non è una questione di colpa,… - Delu90Inter : @Fedeoer @deliux9 Romagnoli è già della Lazio. Se parte Bastoni rimane De Vrij e sono abbastanza convinto arrivi Br… - Gaaaber9 : @JulianRoss79 I contro potrebbero essere almeno tre: nazional., propensione infortuni e forse tattiche... ma sarebb… -

La Gazzetta dello Sport

Impossibile immaginarla più bella: Gleisonè stato il migliore. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...: duttile, veloce, possente, il brasiliano viene da una stagione sontuosa. Salvo 2 - 3 ... - TONALI : primoda gregario, secondo da trascinatore. Per restare si è abbassato lo ... Bremer, un anno da superoe. Ora può diventare italiano e Mancini lo "marca" Ora che il campionato è giunto al termine, è già il momento di pensare a come costruire il nuovo Toro. Il primo tassello naturalmente è rappresentato dal tecnico ...Il calcio milanese torna egemone in serie A e copre 7/11 della top 11, il meglio del meglio del campionato appena concluso. Napoli, Lazio, Sassuolo e Torino completano il mosaico. Sono rossoneri i due ...