Bremer in Nazionale? L’escamotage per vederlo in azzurro!

Per Gleison Bremer si è appena conclusa una stagione fantastica: premiato come miglior difensore della Serie A, dopo prestazioni importanti e di alto livello. Il difensore è molto ambito sul mercato, ma anche Mancini sta pensando a lui per la Nazionale. Gleison, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, puo' diventare italiano: sua moglie Deborah Claudino è brasiliana come lui, ma ha appena avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza, avendo origini italiane per via di antenati veneti. Gleison Bremer Torino Una volta che la moglie l'avrà ottenuta, sarà il turno di Bremer, che potrà fare leva su quella della moglie così come regolamentato dalla legge. Il giocatore è intenzionato a farlo e Mancini spera di convocarlo: due saranno i requisiti da soddisfare per essere convocabile. Primo non aver mai ...

jacopoformia : @davidemusto3 Tecnicamente no. Bastoni ha però due anni in meno di Bremer. Gioca in una Big. Ha presenze nelle Co… - Fantacalcio : Nazionale: Bremer convocato da Mancini? C'è un escamotage - FuianoFederico : Bremer in nazionale sarebbe un colpaccio (fonte: prima della Gazzetta). ???? - LaVeritaWeb : Un torneo combattuto fino all’ultimo minuto non si vedeva da anni. E nemmeno così tanti errori di allenatori, paper… - Mircodeimirco : @sbronzocrypto No , neanche morto. Che poi quando vanno in Nazionale (con Correa) torneranno il venerdì sera e sicu… -