Brave and Beautiful anticipazioni: Riza vuole ucciderlo (Di martedì 24 maggio 2022) Vediamo meglio insieme cosa possiamo vedere nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra soap opera turca. Anche oggi, 24 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove ci intrecciano le storie di due famiglie molto facoltose della città, ed al momento tutto ruota attorno ad uno strano omicidio. Si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 maggio 2022) Vediamo meglio insieme cosa possiamo vedere nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra soap opera turca. Anche oggi, 24 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento conand, dove ci intrecciano le storie di due famiglie molto facoltose della città, ed al momento tutto ruota attorno ad uno strano omicidio. Si L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful replica puntata del 23 maggio 2022 in streaming Video Mediaset - #Brave #Beautiful #replica… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2022 - infoitcultura : Nuovo orario di Brave and Beautiful 2 dal 2 giugno 2022 - infoitcultura : Brave and Beautiful 24 maggio 2022 Anticipazioni: Cesur ancora sconfitto! - infoitcultura : Brave and Beautiful cambia orario di nuovo orario: quando andrà in onda -