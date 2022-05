Bonus 60 euro per i trasporti, scopri se puoi richiederlo: attenzione all’ISEE (Di martedì 24 maggio 2022) Tra i tanti Bonus contenuti nel decreto Aiuti, c’è quello per i trasporti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come richiederlo. Il periodo attuale è particolarmente complesso per moltissime famiglie. Per questo motivo è intervenuto il Governo tramite il decreto Aiuti. Tra i tanti incentivi disponibili in questo decreto c’è anche quello per il trasporto pubblico. Per questo Bonus, la cifra stanziata è di 60 euro. Ma come si fa per richiederlo? Ecco i dettagli. AdobeStockSappiamo molto bene come la questione carburante sia molto calda. Nonostante il taglio delle accise, infatti, i prezzi sono sempre alti. Per questo motivo, l’incentivo va in direzione di utilizzare il trasporto pubblico. I motivo vanno oltre ai prezzi del carburante, tale scelta viaggia anche in ... Leggi su chenews (Di martedì 24 maggio 2022) Tra i tanticontenuti nel decreto Aiuti, c’è quello per i. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come. Il periodo attuale è particolarmente complesso per moltissime famiglie. Per questo motivo è intervenuto il Governo tramite il decreto Aiuti. Tra i tanti incentivi disponibili in questo decreto c’è anche quello per il trasporto pubblico. Per questo, la cifra stanziata è di 60. Ma come si fa per? Ecco i dettagli. AdobeStockSappiamo molto bene come la questione carburante sia molto calda. Nonostante il taglio delle accise, infatti, i prezzi sono sempre alti. Per questo motivo, l’incentivo va in direzione di utilizzare il trasporto pubblico. I motivo vanno oltre ai prezzi del carburante, tale scelta viaggia anche in ...

Advertising

reportrai3 : Bonus edilizi: un’opportunità o delle più grandi truffe della storia della Repubblica? Ad oggi la Guardia di Finanz… - FBiasin : #Inter-#Perisic: Il club ha alzato la sua offerta a 5 milioni di euro più bonus per due anni e non andrà oltre. L… - capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - Luigiannecchia2 : RT @CislLombardia: Bonus 200 euro per colf e badanti, domanda gratuita al patronato Inas Cisl E’ possibile recarsi in tutte le sedi sul ter… - trading4dummie : @INPS_it, per il bonus 200 euro, i lavoratori stagionali cosa devono fare? -