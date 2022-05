Bombe sull’Ucraina, Londra valuta l’invio di navi da guerra per proteggere il grano (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev – Le forze russe stanno bombardando il centro di Severodonetsk “in modo caotico e ininterrotto”. A denunciarlo è il governatore della regione, Sergey Haidai, secondo cui “i russi hanno concentrato quasi tutte le forze, circa 25 gruppi di battaglione tattici, per prendere la città. Secondo Haidai, in un bombardamento nella notte sono rimasti uccisi quattro civili: “E’ molto difficile evacuare la popolazione”. Intanto la Gran Bretagna ha annunciato oggi che sta discutendo con i suoi alleati del possibile invio di navi da guerra nel Mar Nero per proteggere i mercantili che trasportano grano ucraino. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, che ha tenuto un incontro sul possibile corridoio navale protetto da Odessa attraverso il Bosforo per l’esportazione di grano con la sua ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev – Le forze russe stanno bombardando il centro di Severodonetsk “in modo caotico e ininterrotto”. A denunciarlo è il governatore della regione, Sergey Haidai, secondo cui “i russi hanno concentrato quasi tutte le forze, circa 25 gruppi di battaglione tattici, per prendere la città. Secondo Haidai, in un bombardamento nella notte sono rimasti uccisi quattro civili: “E’ molto difficile evacuare la popolazione”. Intanto la Gran Bretagna ha annunciato oggi che sta discutendo con i suoi alleati del possibile invio didanel Mar Nero peri mercantili che trasportanoucraino. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, che ha tenuto un incontro sul possibile corridoio navale protetto da Odessa attraverso il Bosforo per l’esportazione dicon la sua ...

