Bombardieri nucleari russi e cinesi in volo sopra il Mar del Giappone mentre Biden è a Tokyo: il video dell’esercitazione (Di martedì 24 maggio 2022) Quattro Bombardieri cinesi e russi, con capacità nucleare, hanno sorvolato il Mar del Giappone. Il video dell’esercitazione è stato diffuso dal canale di Mosca Zvezda, di proprietà del ministero della Difesa. Durante il sorvolo era in corso la riunione dei leader del gruppo Quad (Usa, Giappone, India e Australia) con, tra gli altri, Joe Biden. I jet non hanno violato lo spazio aereo del Giappone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Quattro, con capacità nucleare, hanno sorvolato il Mar del. Ilè stato diffuso dal canale di Mosca Zvezda, di proprietà del ministero della Difesa. Durante il sorera in corso la riunione dei leader del gruppo Quad (Usa,, India e Australia) con, tra gli altri, Joe. I jet non hanno violato lo spazio aereo del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LaStampa : La provocazione di Putin: bombardieri nucleari russi e cinesi volano sul Mar del Giappone mentre Biden è a Tokyo - Corriere : Bombardieri nucleari russi e cinesi sul Mar del Giappone: messaggio a Biden (in viaggio a Tokyo) - ilfattovideo : Bombardieri nucleari russi e cinesi in volo sopra il Mar del Giappone mentre Biden è a Tokyo: il video dell’esercit… - Frankf1842 : RT @fanpage: Quattro velivoli di Russia e Cina, con capacità nucleare, hanno volato in formazione mentre il presidente americano incontrava… - da_gianfranco : Che dei bombardieri nucleari Russi e Cinesi sorvolino il Giappone quando c'è ancora Biden è una bella provocazione.… -