Bombardieri cinesi e russi sorvolano il mar del Giappone

Advertising

FOCUSITJP : GIAPPONE. BOMBARDIERI CINESI INTERCETTATI A LARGO DI OKINAWA - DanCoop80059329 : ??Due bombardieri cinesi???? Xian H-6J, con due missili AShMs YJ-12 ciascuno, hanno attraversato oggi lo stretto di Mi… -

Antimafia Duemila

Se sono noti gli investimenti miliardari, come ad esempio i circa 20 miliardi promessi al ... con Cuba, con il Venezuela (addirittura si giunse all'arrivo a Caracas di duestrategici ...... due aerei Kj - 500 Aew&C, dueH - 6, sei caccia J - 11, un aereo da guerra elettronica ... Come riferito più volte dagli ufficiali, operazioni di questo tipo hanno lo scopo di ... Cina, Aeronautica schiera due bombardieri H-6 in un'esercitazione nel Pacifico Con la guerra in Ucraina sembra terminato l'"eccezionalismo" dell'Artico, da sempre luogo di dialogo e cooperazione ...L'Aeronautica militare cinese ha dispiegato ieri i suoi bombardieri più .... Dopo aver compiuto un giro di perlustrazione nella regione, gli aerei sono tornati sulla loro traiettoria di volo, secondo ...