Blanco molestato durante il concerto di Radio Italia: il video che fa il giro del web (Di martedì 24 maggio 2022) Non c'è dubbio che Blanco sia la star Italiana del momento. I suoi numeri parlano chiaro e il mondo è letteralmente impazzito per lui. Tuttavia, nel corso del concerto di Radio Italia che si è tenuto a Milano, la situazione sarebbe degenerata quando il cantante si è fiondato nel pubblico. Qui, un video ha mostrato un episodio che sa tanto di molestia in quanto il cantante viene ripetutamente palpeggiato nelle parti intime da una ragazza presente.

