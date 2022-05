Biden pronto alla guerra con la Cina: “Interveniamo se...”. Conflitto mondiale in arrivo (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, manda l'avvertimento a Pechino che gli Usa sono pronti a intervenire militarmente qualora la Cina intendesse prendere Taiwan con la forza. Da Tokyo, il capo della Casa Bianca ha mandato a Pechino uno dei più duri moniti sull'isola, in quella che appare una deviazione dalla linea della «ambiguità strategica» praticata da Washington nei rapporti con Taiwan dopo il riconoscimento formale della Repubblica Popolare Cinese, nel 1979. «Sì, questo è l'impegno che abbiamo preso», ha scandito il presidente Usa in risposta a una domanda su un possibile intervento militare diretto degli Usa per difendere Taiwan, al contrario di quanto sta avvenendo con l'Ucraina. «Siamo d'accordo con la politica dell'unica Cina, ma l'idea che possa essere presa con la forza, non è appropriata», ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, manda l'avvertimento a Pechino che gli Usa sono pronti a intervenire militarmente qualora laintendesse prendere Taiwan con la forza. Da Tokyo, il capo della Casa Bianca ha mandato a Pechino uno dei più duri moniti sull'isola, in quella che appare una deviazione dlinea della «ambiguità strategica» praticata da Washington nei rapporti con Taiwan dopo il riconoscimento formale della Repubblica Popolare Cinese, nel 1979. «Sì, questo è l'impegno che abbiamo preso», ha scandito il presidente Usa in risposta a una domanda su un possibile intervento militare diretto degli Usa per difendere Taiwan, al contrario di quanto sta avvenendo con l'Ucraina. «Siamo d'accordo con la politica dell'unica, ma l'idea che possa essere presa con la forza, non è appropriata», ha ...

