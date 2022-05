Biagio Antonacci torna con il nuovo singolo “Seria”

(Di martedì 24 maggio 2022) Milano – Dopo oltre 2 anni di silenziopubblica unbrano inedito dal titolo “”, disponibile dal 27 maggio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.“” anticipa l’uscita deldisco di inediti previsto entro la fine dell’anno.“Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato– ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna.è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino”.-foto ufficio stampa...

Advertising

BiagioAntonacci : Venerdì arriva “Seria” il mio nuovo singolo. Una seria dichiarazione d’intenti pura… Presalvala ora ????… - GigioSweet17 : A distanza di oltre 2 anni dall’uscita del suo ultimo album, BIAGIO ANTONACCI Pubblica venerdì 27 maggio il suo nuo… - MusicTvOfficial : .@BiagioAntonacci, il nuovo singolo inedito è 'Seria' - iWebRadio : Biagio Antonacci: torna dal 27 maggio in radio con il nuovo singolo “Seria” - soundsblogit : Seria, Biagio Antonacci: testo, video, significato della canzone -

Già annunciate le prime date del tour che partirà il 5 novembre da Jesolo Dopo oltre 2 anni di silenzioè pronto per pubblicare un nuovo brano inedito dal titolo Seria (su etichetta ...torna con un nuovo singolo inedito, Seria (su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia) , dal 27 maggio in tutti gli store digitali e nelle radio. " Tutto cambia, mi evolvo, ...Con 3 tappe in esclusiva per tutto il Sud Italia (Pinguini Tattici Nucleari – tour indoor, Sfera Ebbasta, Me Contro Te) e 3 in esclusiva per la Campania (Modà, Biagio Antonacci, Salmo) il PalaSele si ...Gianni Morandi ha una figlia di nome Marianna, ex moglie di Biagio Antonacci. Ecco com'è diventata nel corso del tempo.