Bermuda e canotte a scuola, gli studenti: “Significano sopravvivenza con questo caldo. Anche i docenti vanno in sandali” (Di martedì 24 maggio 2022) Da un lato ci sono gli studenti e dall'altra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Da un lato si chiede libertà di vestirsi come piace e come le temperature impongono. Dall'altro lato chi invoca il decoro, l'educazione e il rispetto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Da un lato ci sono glie dall'altra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Da un lato si chiede libertà di vestirsi come piace e come le temperature impongono. Dall'altro lato chi invoca il decoro, l'educazione e il rispetto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bermuda e canotte a scuola, gli studenti attaccano: “Significano sopravvivenza con questo caldo. Nel 2022 non ha se… - WandaMontanelli : 'No a canotte e bermuda a #scuola, il #preside fa infuriare i genitori' (Vabbè ma nessuno è mai andato a scuola in… - La_Prealpina : Castellanza, no a bermuda e canotte a scuola - ProDocente : No a canotte e bermuda a scuola, i genitori contro il preside: “Con un caldo così opprimente divieto inutile” - orizzontescuola : No a canotte e bermuda a scuola, i genitori contro il preside: “Con un caldo così opprimente divieto inutile” -