Berlusconi festeggia al grido di «chi non salta è nerazzurro» | video

Silvio Berlusconi ha voluto essere presente alla grande festa dei tifosi del Milan per la vittoria dello scudetto ed ha atteso dal balcone di Palazzo reale a Milano l'arrivo del pullman con la squadra. Nell'attesa le decine di migliaia di tifosi rossoneri lo ha acclamato invitandolo a cantare e saltare con loro al grido del famoso: «chi non salta è nerazzurro». E l'ex presidente del MIlan li ha accontentati, con grande gioia

