Berlinguer santo subito: la Rai lo celebra nel centenario della nascita neanche fosse Garibaldi… (Di martedì 24 maggio 2022) A cento anni dalla nascita – domani mercoledì 25 maggio – la Rai ricorda Enrico Berlinguer con un palinsesto celebrativo degno di un padre della patria. Su Rai 1 la sua figura viene ricordata da "Oggi è un altro giorno", alle 14, mentre su Rai 2 il professor Umberto Broccoli ne parla nel suo spazio di approfondimento a "I fatti vostri". Su Rai 3 alle 13.15 – e in replica alle 20.30 su Rai Storia – l'eredità di Enrico Berlinguer viene analizzata da Paolo Mieli e dal professor Silvio Pons a "Passato e Presente". Ma anche il giorno dopo c'è spazio per ricordare Berlinguer con Walter Veltroni che racconta lo storico segretario del Pci nel doc "Quando c'era Berlinguer", con filmati inediti e testimonianze di protagonisti del suo tempo, come Giorgio Napolitano e Mikhail ...

