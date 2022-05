Benevento, il 28 maggio la presentazione del premio “Cultural Classic 2022” (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 28 maggio 2022 alle ore 9 a Benevento presso l’ex Convento di San Felice (viale Atlantici), si apre il premio Cultural Classic 2022, in collaborazione con l’Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Attilio Lieto, con un progetto-evento ideato e fortemente voluto nella città di Benevento dall’ avv Katiuscia Verlingieri, con il Comune di Benevento e con il patrocinio morale del Mic Soprintendenza di Caserta e Benevento e dell’Ordine degli avvocati di Benevento. Nella stessa data sarà inaugurata la mostra Animus: un itinerario sinergico tripartito, che rappresenta un viaggio ideale attraverso l’esaltazione della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 28alle ore 9 apresso l’ex Convento di San Felice (viale Atlantici), si apre il, in collaborazione con l’Istituto Palmieri Rampone Polo didiretto dal Dirigente Scolastico Prof. Attilio Lieto, con un progetto-evento ideato e fortemente voluto nella città didall’ avv Katiuscia Verlingieri, con il Comune die con il patrocinio morale del Mic Soprintendenza di Caserta ee dell’Ordine degli avvocati di. Nella stessa data sarà inaugurata la mostra Animus: un itinerario sinergico tripartito, che rappresenta un viaggio ideale attraverso l’esaltazione della ...

