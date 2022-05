(Di martedì 24 maggio 2022)- Secondo l'ultima Report Card pubblicata oggi dal Centro di RicercaInnocenti, la maggior parte deiricchi sta creando condizioni malsane, pericolose e nocive per idi tutto il mondo. La Innocenti Report Card 17: "Luoghi e Spazi –dei" mette a confronto i risultati ottenuti da 39dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell'Unione Europea (UE) nel fornire ambienti sani ai. L'articolo .

L'Italia è al sesto posto su 39 paesi nella classifica generale delle condizioni ambientali che influenzano ildeinei paesi industrializzati, raggiungendo un buon risultato. E' quanto emerge dall'ultimo report card pubblicata, dal centro di ricerca Unicef Innocenti. Tre i punti presi in ......proposta immaginata e costruita attorno ad un tavolo interistituzionale per promuovere il... formatori, counselor), le associazioni che operano sul territorio a contatto con ie gli ... Benessere bambini, nel rapporto ambiente Unicef Italia al sesto posto fra Paesi industrializzati L’Italia è al sesto posto su 39 paesi nella classifica generale delle condizioni ambientali che influenzano il benessere dei bambini nei paesi industrializzati, raggiungendo un buon risultato. E’ quan ...A Bibione nasce un nuovo modo di vivere la vacanza: un’occasione non per “staccare”, bensì per riconnettersi con se stessi e con ciò che ci sta ...