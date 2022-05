Belen e Stefano De Martino trascorrono il weekend insieme al figlio Santiago (Di martedì 24 maggio 2022) Non postano scatti insieme ma è evidente che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un altro fine settimana in coppia. Pranzetti gourmet, massaggi olistici e relax in costume per la coppia. Questa volta con loro c’era anche Santiago. La showgirl pubblica foto in bikini mentre corre in un prato verde di una villa Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 24 maggio 2022) Non postano scattima è evidente cheRodriguez eDehanno trascorso un altro fine settimana in coppia. Pranzetti gourmet, massaggi olistici e relax in costume per la coppia. Questa volta con loro c’era anche. La showgirl pubblica foto in bikini mentre corre in un prato verde di una villa

Advertising

ParliamoDiNews : Belen Rodriguez e Stefano De Martino week end insieme | Gossip News Italia #belenrodrigruez #StefanoDeMartino… - MediasetTgcom24 : Belen e Stefano De Martino, weekend insieme… con Santiago #santiago #belen #rodriguez #stefano #belenrodriguez… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano de Martino: un altro weekend d'amore insieme - infoitcultura : 'Bebè in arrivo', l'indiscrezione fa esplodere di gioia: Belen e Stefano non lo nascondono più - infoitcultura : Belen e Stefano fanno finta di non avere una relazione ma seminano prove ovunque -