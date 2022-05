Beautiful | anticipazioni del 25 maggio 2022

(Di martedì 24 maggio 2022)della puntata in onda il 25su Canale 5: trama della puntata e dove rivederla in replica o in streaming. Tvserial.it.

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni 25 maggio: Brooke Donna e Katie convocano Flo e Shauna con un graditissimo annuncio -… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #25maggio - ParliamoDiNews : Brave and beautiful, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022 #DonMatteo13 #Greysanatomy #Giustiziapertutti… - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - ParliamoDiNews : Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 maggio: Flo assume il cognome delle Logan? #beautiful/ #anticipazioni #puntata… -

americane, colpo di scena shock: nulla sarà più come prima In, si sa, le sorprese non mancano mai. E, stavolta, gli sceneggiatori ne hanno preparato uno che lascia ... puntataÂdi mercoledì 25 maggio 2022 Flo (Katrina Bowden) accetta di assumere legalmente il cognome Logan.Beautiful, anticipazioni 25 maggio: la puntata di domani sarà incentrata su Flo e Shauna e sulla loro 'riabilitazione' agli occhi dei Forrester - Logan. Per madre e figlia ci sarà una bellissima novit ...Nulla sarà come prima a Beautiful: in arrivo un colpo di scena che sconvolgerà tutti; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.