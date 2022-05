''Beach tennis & padel marathon'' al ''Le Dune'' di Torino (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 2 al 5 giugno presso l'impianto del capoluogo regionale andrà in scena il più grande evento sulla sabbia della storia del Beach tennis piemontese Leggi su federtennis (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 2 al 5 giugno presso l'impianto del capoluogo regionale andrà in scena il più grande evento sulla sabbia della storia delpiemontese

Advertising

Claudione_B : RT @SuperTennisTv: ?? @cam_norrie è il campione di Lione! Sconfigge in finale Alex Molcan in 2 set 6-3 6-7 6-1: è il secondo titolo del 20… - federtennis : ?? L'estate è alle porte e la formazione FIT entra nel pieno della sua attività! E c’è spazio per tutti: dai corsi… - TizianoPesce : RT @UispNazionale: Convegno tecnico #Tennis @UispNazionale a Carpi. Alessandro Barba spiega il titolo dell'incontro: I giochi infiniti. Il… - SuperTennisTv : ?? @cam_norrie è il campione di Lione! Sconfigge in finale Alex Molcan in 2 set 6-3 6-7 6-1: è il secondo titolo d… - UispNazionale : Convegno tecnico #Tennis @UispNazionale a Carpi. Alessandro Barba spiega il titolo dell'incontro: I giochi infiniti… -