Basket: Nazionale. Gallinari 'Disponibile, spero far parte del gruppo' (Di martedì 24 maggio 2022) "Sono a disposizione del coach". MILANO - "Sono a disposizione del coach, speriamo di far parte del gruppo. Indossare la maglia azzurra è una cosa sempre incredibile, è una cosa difficile da spiegare. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Sono a disposizione del coach". MILANO - "Sono a disposizione del coach, speriamo di fardel. Indossare la maglia azzurra è una cosa sempre incredibile, è una cosa difficile da spiegare. ...

Advertising

Zipnews : ?? Nuovo Podcast! 'Notiziario Nazionale Sportivo' su @Spreaker #basket #calcio #dal #dallitalia #dello #e #il #mondo… - ansacalciosport : Basket: Retina d'oro a Longhi e Trainotti dell'Aquila Trento. Rufini: in un decennio un'eccellenza nel panorama naz… - ematr_86 : Il basket italiano si vuole autodistruggere cara @Italbasket #Italbasket la bella tra Virtus Bologna e Tortona si… - AnsaTrentinoAA : Basket: Retina d'oro a Longhi e Trainotti dell'Aquila Trento. Rufini: in un decennio un'eccellenza nel panorama naz… - AndyWomenNews : RT @OA_Sport: Basket: Andrea Mazzon sarà sulla panchina della Nazionale Under 20 femminile -