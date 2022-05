Basket | Benedetta Aghilarre difende il suo coach | «Nessuno schiaffo | non ha nemmeno sfiorato il mio corpo»

(Di martedì 24 maggio 2022) «Il mio allenatore ha notato che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. Mi ha dato una pacca sulla coda, niente di più. Non c’è stato nessun “ceffone” e”, una semplicissima pacca che non ha minimamenteil mio». A parlare è, la maglia n.11 dellaRoma, protagonista del video nel quale si vede il suo allenatore avvicinarla durante la finale per il 3° e 4° posto di serie B, a Rieti. Con un post sul suo profilo Instagram, la giovane prende le difese delLuciano Bongiorno, dopo che già la madre era intervenuta sulla vicenda, chiedendo che le polemiche si placassero. «C’è bisogno di ascoltare», recita l’immagine di copertina del post, in cui ...

