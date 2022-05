(Di martedì 24 maggio 2022) Ilè alla ricerca di unsinistro e nella lista dici sarebbedel: parti al lavoro Ilè alla ricerca di unsinistro eavrebbe messo in cima alla lista dei desideridel. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’enoturage del giocatore sarebbe a Londra per convincere i Blues a cedere lo spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoAlonso è sempre più lontano dal Chelsea. L'ex esterno della Fiorentina vuole tornare in Spagna e da tempo è in contatto con il. Il giocatore è ottimista ma bisognerà convincere il ......00 Granada CF - Espanyol 0 - 0 20:00 Osasuna - Mallorca 0 - 2 22:00- Villarreal 0 - 2 ...10 Aljaz Bedene - Christopher O'Connell 3 - 1 11:10 Grigor Dimitrov -Giron 3 - 0 11:10 Borna ... Barcellona Marcos Alonso, Xavi vuole il terzino del Chelsea: le ultime Marcos Alonso è sempre più lontano dal Chelsea. L'ex esterno della Fiorentina vuole tornare in Spagna e da tempo è in contatto con il Barcellona. Il giocatore è ottimista ma bisognerà convincere il Ch