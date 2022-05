Balneari: Tajani, 'siamo quasi arrivati a una soluzione' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag (Adnkronos) - Sui Balneari "siamo quasi arrivati a una soluzione che fa rispettare le regole, tutela 30mila imprese italiane, tutela il mare e impedisce che le multinazionali e anche le organizzazioni malavitose anche straniere" prendano le spiagge italiane "che sono le frontiere italiane e europee". Lo ha detto Antonio Tajani a Stasera Italia, su Retequattro. "Nelle gare ci sarà una tutela delle imprese che hanno investito e si allungherà il tempo per i contenziosi", ha spiegato il vice presidente di FI. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag (Adnkronos) - Suia unache fa rispettare le regole, tutela 30mila imprese italiane, tutela il mare e impedisce che le multinazionali e anche le organizzazioni malavitose anche straniere" prendano le spiagge italiane "che sono le frontiere italiane e europee". Lo ha detto Antonioa Stasera Italia, su Retequattro. "Nelle gare ci sarà una tutela delle imprese che hanno investito e si allungherà il tempo per i contenziosi", ha spiegato il vice presidente di FI.

