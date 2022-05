Balneari, proposta del governo per sbloccare il ddl concorrenza: possibile rinvio di un anno delle gare, indennizzi a chi non ottiene rinnovo (Di martedì 24 maggio 2022) Possibilità di rinviare le gare di un anno, fino al 31 dicembre 2024, e indennizzo per la perdita dell’avviamento, calcolato tenendo conto dei libri contabili o in base a una perizia giurata. È quello che prevede l’ipotesi di mediazione sulla questione delle concessioni Balneari messa a punto dal governo e inviata ai gruppi parlamentari in vista della riunione di maggioranza convocata in Senato per sciogliere il nodo che tiene incagliato il ddl concorrenza. Il premier Mario Draghi la scorsa settimana ha avvertito i partiti di maggioranza che il provvedimento va approvato entro fine mese e senza intesa porrà la fiducia sulla versione iniziale del testo. L’indennizzo che andrà a chi non si vede rinnovare la concessione sarà “a carico del concessionario subentrante” e ovviamente nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Possibilità di rinviare ledi un, fino al 31 dicembre 2024, e indennizzo per la perdita dell’avviamento, calcolato tenendo conto dei libri contabili o in base a una perizia giurata. È quello che prevede l’ipotesi di mediazione sulla questioneconcessionimessa a punto dale inviata ai gruppi parlamentari in vista della riunione di maggioranza convocata in Senato per sciogliere il nodo che tiene incagliato il ddl. Il premier Mario Draghi la scorsa settimana ha avvertito i partiti di maggioranza che il provvedimento va approvato entro fine mese e senza intesa porrà la fiducia sulla versione iniziale del testo. L’indennizzo che andrà a chi non si vede rinnovare la concessione sarà “a carico del concessionario subentrante” e ovviamente nel ...

