Balneari | Misiani | ' ci siamo quasi'

... Antonio- La UE ci ha messo a disposizione una montagna di soldi, oltre 200 miliardi di ... anche sulla tutela dei lavoratoritroveremo l'accordo' spiega Matteo Salvini. È per una ......concorrenza e sui: "Se qualcuno ci chiede di tassare la prima casa si attacca al tram". Un attacco così duro e diretto non accadeva da ico ". Parole che fanno irritare il Dem Antonio... Salvini contro l’Europa, centrodestra contro le tasse e a fianco dei balneari: esplode la campagna elettorale Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Sulla questione dei balneari "ci siamo quasi". Lo ha affermato Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, al termine della riunione di maggioranza sul ddl concorrenza.Il Partito democratico, complice il richiamo dell'Europa all'attuazione del Pnrr, torna alla carica nei confronti del centrodestra per ...