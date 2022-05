Balneari: Italia al Centro, 'accordo vicino, nuovo clima in maggioranza' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Con il sostegno al testo proposto dal governo, la posizione di Italia al Centro, espressa dai commissari Sandro Biasotti, Francesco Mollame e Maria Rosaria Rossi, è stata conforme a quanto manifestato dalla delegazione, guidata dal Presidente Toti, che ieri a Palazzo Chigi ha discusso assieme al Presidente del Consiglio Draghi delle urgenze da affrontare in Parlamento. In un nuovo clima di collaborazione all'interno della maggioranza, emerso durante la riunione con il ministro D'Incà, sarà possibile provvedere nei prossimi giorni in commissione industria alle correzioni tecniche al testo che riguarda la questione delle imprese Balneari per arrivare ad una rapida approvazione del Ddl concorrenza". Così Italia al Centro al ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Con il sostegno al testo proposto dal governo, la posizione dial, espressa dai commissari Sandro Biasotti, Francesco Mollame e Maria Rosaria Rossi, è stata conforme a quanto manifestato dalla delegazione, guidata dal Presidente Toti, che ieri a Palazzo Chigi ha discusso assieme al Presidente del Consiglio Draghi delle urgenze da affrontare in Parlamento. In undi collaborazione all'interno della, emerso durante la riunione con il ministro D'Incà, sarà possibile provvedere nei prossimi giorni in commissione industria alle correzioni tecniche al testo che riguarda la questione delle impreseper arrivare ad una rapida approvazione del Ddl concorrenza". Cosìalal ...

