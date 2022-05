(Di martedì 24 maggio 2022) Palazzo Chigi prova a mettere una ‘pezza’ sulla Bolkestein. Ilha formulato un’ipotesi di mediazione sul nodo. Il testo, a quanto si apprende, è stato inviato a tutti i gruppi. In sostanza si procederebbe a una proroga fino al 31e a un indennizzo per la perdita dell’avviamento. Calcolato in riferimento alle scritture contabili e a una perizia giurata., ilprova a mettere una pezza All’articolo due si dice che: “In presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31, l’autorità competente può differire il termine diin essere. Per il tempo strettamente necessario alla ...

Advertising

GianluPisu94 : RT @SecolodItalia1: Balneari, arriva il “rattoppo” del governo. Slitta al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni - SecolodItalia1 : Balneari, arriva il “rattoppo” del governo. Slitta al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni… - QPeriscopica : @la_kuzzo @LaStampa A proposito di balneari, prima dell’avvio della stagione estiva sono previsti controlli nei lid… - masierofilippo : @borghi_claudio Quindi lo votate anche voi il DL concorrenza ? Affondate balneari e taxisti ??? Fine mese arriva vel… - DamnedLigeia : +questo ricada in alcun modo su di loro o che li abbia mai distrutti psicologicamente perché è normale?? se andasse… -

... appunto, ai. In nome del "diritto di insistenza", nel nostro Paese è stata ardua ... Già nel 2012, però,una seconda proroga, stavolta fino al 31 dicembre 2020. La motivazione è quella ...Ma è anche dal lago cheil cibo tradizionale . Chiaramente pesce d'acqua dolce. Parliamo di ... Sia per quanto riguarda l'entroterra che le località: l'Umbria non è la Toscana e non è il ...Pescara. Duecento atleti da tutta Italia, otto squadre in gara, due gironi di gara ed un’intera giornata di spettacolare rugby sulla spiaggia, con atleti che arriveranno non solo dall’Abruzzo, ma anch ...Il premier Draghi ha chiesto di approvare il provvedimento entro maggio e ha ipotizzato di apporre la questione di fiducia qualora non si riuscisse a trovare un’intesa ...