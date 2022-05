Autopromotec | 1300 aziende vi guidano nel mondo di ricambi | accessori | pneumatici

Advertising

Il Sole 24 ORE

Un mondo che puntualmente si dà appuntamento a Bologna per, l'evento dedicato a 'tutto quanto fa quattroruote' che dal 25 al 28 maggio tornerà in presenza dopo la pausa imposta dalla ...2022 Per quattro giorni, dal 25 al 28 maggio, Bologna sarà la capitale mondiale dell'aftermarket automobilistico. Più diespositori e oltre 100.000 visitatori attesi da tutto il ... Electric City, ad Autopromotec 2022 va in scena la mobilità elettrica