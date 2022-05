Auto, incentivi: partono le prenotazioni online. Come ottenere fino a 5mila euro di sconto (Di martedì 24 maggio 2022) fino a cinquemila euro di su e moto green. Riapre oggi alle 10 la piattaforma ecobonus.mise.gov.it, dove i concessionari potranno prenotare i contributi, inserendo gli ordini raccolti dal 16 ...Gazzetta ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 24 maggio 2022)a cinquemiladi su e moto green. Riapre oggi alle 10 la piattaforma ecobonus.mise.gov.it, dove i concessionari potranno prenotare i contributi, inserendo gli ordini raccolti dal 16 ...Gazzetta ...

Advertising

carmelo_rucci : RT @MISE_GOV: ??????Dalle ore 10 del #25maggio i concessionari possono prenotare sulla piattaforma #ecobonus gli #incentivi per l’acquisto di… - GabrieleIuvina1 : RT @andrea_tarta: @GabrieleIuvina1 @liviaponzio @iuvinale_n @MoniqueCamarra @EmmaLBriant Due focus recenti: Le parole di Giorgetti al Deal… - ANSA_Motori : Incentivi auto 2022, gli sconti modello per modello: come funzionano e quanto si risparmia #ANSAmotori - ANSA_Motori : SPECIALE | Incentivi auto 2022, al via dal 25 maggio la piattaforma per gli ecoincentivi #ANSAmotori - Motorsport_IT : Ho provato a comprare un'auto con gli incentivi: ecco com'è andata @Motor1italia -