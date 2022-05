Auriemma: “Koulibaly dice no alla Juve per rispetto al Napoli” (Di martedì 24 maggio 2022) Twitter – Raffaele Auriemma aggiorna: “Koulibaly ha comunicato al suo agente che non andrà alla Juve per rispetto al Napoli”. Raffaele Auriemma, sul proprio profilo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 24 maggio 2022) Twitter – Raffaeleaggiorna: “ha comunicato al suo agente che non andràperal”. Raffaele, sul proprio profilo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

