Audace e sexy, il top a foglia di fico di Elodie e Chiara Ferragni: prezzo e marca (Di martedì 24 maggio 2022) Top foglie fico Elodie e Chiara Ferragni: marca e prezzo del capo lanciato dalla cantante e dall’influencer e imprenditrice. Il top a forma di “foglie di fico” sfoggiato da due delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della musica è diventato il must have per questa estate 2022. Chiara Ferragni ed Elodie hanno pubblicato alcuni scatti con il top a foglie di fico ed entrambe hanno ottenuto milioni di like. Un reggiseno top che lascia coperti solo i capezzoli, con le coppe a forma di foglie di fico e un gioco di lacci a incrocio sulla schiena. Top foglie fico Elodie e Chiara Ferragni: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Top fogliedel capo lanciato dalla cantante e dall’influencer e imprenditrice. Il top a forma di “foglie di” sfoggiato da due delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della musica è diventato il must have per questa estate 2022.edhanno pubblicato alcuni scatti con il top a foglie died entrambe hanno ottenuto milioni di like. Un reggiseno top che lascia coperti solo i capezzoli, con le coppe a forma di foglie die un gioco di lacci a incrocio sulla schiena. Top foglie: ...

