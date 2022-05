Attila | il mastino napoletano allevato nel Sannio è campione italiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidel mondo e titolo, uno stupendovenuto su presso l’allevamento ‘Molossi delle terre stregate’ di Guardia Sanframondi, fa incetta di riconoscimenti. Paolo Pezzullo, il suore con la passione per questa razza canina, si gode i successi del suo, dopo 22 anni di sacrifici: un lavoro certosino con pochi soggetti e tanta attenzione al singolo cane.è nato proprio lì, a casa Pezzullo, il primo giorno di settembre del 2019. Due anni dopo è giàdel mondo, a Brno in Repubblica Ceca, durante il World Dog Show presso il centro fieristico nazionale. Dadel mondo,ha partecipato ai campionati ...

