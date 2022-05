Atletica, nuovo stop per Marcell Jacobs: come sta il campione (Di martedì 24 maggio 2022) L’azzurro era atteso a una super sfida in America che invece dovrà saltare Non è un momento proprio fortunato per Marcell Jacobs. L’azzurro, dopo aver trionfato nella stagione al chiuso, con la vittoria del titolo mondiale sui 60 m., sta faticando all’aperto. A inizio maggio avrebbe dovuto fare il suo debutto all’aperto in Kenya. In Africa ha però dovuto lottare con problemi gastrointestinali che hanno debilitato e non poco il suo fisico. Il 18 maggio ha gareggiato per la prima volta in Italia, a Savona, da campione olimpico e sui suoi 100 metri. Meeting vinto ma il crono e la forma fisica lasciavano qualche dubbio. Nelle ultime ore è arrivata anche una ulteriore doccia fredda. Jacobs, che era atteso questo weekend alla Diamond League di Eugene dovrà saltare l’appuntamento. Gli esiti di un accertamento diagnostico ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) L’azzurro era atteso a una super sfida in America che invece dovrà saltare Non è un momento proprio fortunato per. L’azzurro, dopo aver trionfato nella stagione al chiuso, con la vittoria del titolo mondiale sui 60 m., sta faticando all’aperto. A inizio maggio avrebbe dovuto fare il suo debutto all’aperto in Kenya. In Africa ha però dovuto lottare con problemi gastrointestinali che hanno debilitato e non poco il suo fisico. Il 18 maggio ha gareggiato per la prima volta in Italia, a Savona, daolimpico e sui suoi 100 metri. Meeting vinto ma il crono e la forma fisica lasciavano qualche dubbio. Nelle ultime ore è arrivata anche una ulteriore doccia fredda., che era atteso questo weekend alla Diamond League di Eugene dovrà saltare l’appuntamento. Gli esiti di un accertamento diagnostico ...

Advertising

361_magazine : Non un bel momento per #MarcellJacobs tormentato dai guai fisici - Nicola_94_ : Inizio preparazione atletica: presumibilmente tra il 2 e 9 luglio. Prima giornata serie B: 13 Agosto. Siamo ad un… - abuongi : #Atletica Oblique Seville, 21, 9”86 (+0.2) in Kingston: last time a jamaican run so fast was in 2015 È arrivato il… - migirounfilm : RT @migirounfilm: Ma la vera domanda è: chi sarà il nuovo 007 dopo un Daniel Graig, dotato di grande fascino e capacità atletica ? @tomelli… - gufomarty : @sscnapoli SPALLETTI IN sempre e comunque. Tornati in Champions dopo due anni di buio pesto. Uno scudetto perso per… -

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 24 a domenica 29 maggio, in Riviera e Côte d'Azur Campo di Atletica Leggera 'Lagorio' (aperto a tutti i tesserati e non della società e si rivolge ... Presentazione del nuovo romanzo di Gianmarco Parodi 'Non tutti gli alberi' (Piemme, 2022). Dialoga ... Cittadella dello sport, il Comune cerca nuove imprese per completare i lavori ... con un nuovo affidamento dei lavori. Il passaggio si è reso necessario dopo la risoluzione ... "Per quanto riguarda gli spogliatoi del campo di atletica - precisa inoltre Maggi - si è trovato un accordo ... Per l’Atletica Grosseto weekend da incorniciare Fine settimana strabiliante per gli atleti maremmani. Da Prato, dove si sono svolti i Campionati Toscani Allievi, a Montevarchi, con la Coppa Toscana Ragazzi, i giovani dell’Atletica Grosseto hanno ot ... Da Arco una sfida a tutta velocità Domani sera i QueenAtletica Arco Games aprono il trittico del Trentino Speed King: Demattè, Ianes, Zlatan, Ceglie e Pizzato sono alcuni dei protagonisti della serata arcense. Stilato l'orario definiti ... Campo diLeggera 'Lagorio' (aperto a tutti i tesserati e non della società e si rivolge ... Presentazione delromanzo di Gianmarco Parodi 'Non tutti gli alberi' (Piemme, 2022). Dialoga ...... con unaffidamento dei lavori. Il passaggio si è reso necessario dopo la risoluzione ... "Per quanto riguarda gli spogliatoi del campo di- precisa inoltre Maggi - si è trovato un accordo ...Fine settimana strabiliante per gli atleti maremmani. Da Prato, dove si sono svolti i Campionati Toscani Allievi, a Montevarchi, con la Coppa Toscana Ragazzi, i giovani dell’Atletica Grosseto hanno ot ...Domani sera i QueenAtletica Arco Games aprono il trittico del Trentino Speed King: Demattè, Ianes, Zlatan, Ceglie e Pizzato sono alcuni dei protagonisti della serata arcense. Stilato l'orario definiti ...