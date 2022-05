Atlante per la mobilita? elettrica dell’area metropolitana di Milano con 46 punti di ricarica (Di martedì 24 maggio 2022) Aggiudicata gara indetta dal Comune di Buccinasco per l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica Lo annuncia Atlante, societa? del Gruppo Nhoa (Nhoa.Pa, gia? Engie Eps) dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici. Si e? conclusa infatti nei giorni scorsi la gara del Comune della Citta? metropolitana di Milano per la realizzazione e gestione di 46 punti di ricarica in 10 zone della citta? a cui hanno partecipato tre aziende del settore e che ha visto Atlante vincitrice. Ottenute tutte le abilitazioni amministrative, Atlante avviera? l’installazione di 38 punti di ricarica rapida e 8 di ricarica veloce, per un totale di 46 parcheggi ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 24 maggio 2022) Aggiudicata gara indetta dal Comune di Buccinasco per l’installazione e la gestione di stazioni diLo annuncia, societa? del Gruppo Nhoa (Nhoa.Pa, gia? Engie Eps) dedicata all’infrastruttura dirapida e ultra-rapida per veicoli elettrici. Si e? conclusa infatti nei giorni scorsi la gara del Comune della Citta?diper la realizzazione e gestione di 46diin 10 zone della citta? a cui hanno partecipato tre aziende del settore e che ha vistovincitrice. Ottenute tutte le abilitazioni amministrative,avviera? l’installazione di 38dirapida e 8 diveloce, per un totale di 46 parcheggi ...

