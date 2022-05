Ascolti tv, Solo per passione Letizia Battaglia fiction: quanto ha fatto l’ultima puntata ieri sera 23 maggio? (Di martedì 24 maggio 2022) ieri sera, lunedì 23 maggio 2022, è andata in onda la seconda e ultima puntata di Solo per passione la fiction sulla storia vera di Letizia Battaglia, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche: Letizia Battaglia: età, quando è nata, marito, figli, malattia, causa morte, foto omicidio Mattarella,... Leggi su donnapop (Di martedì 24 maggio 2022), lunedì 232022, è andata in onda la seconda e ultimadiperlasulla storia vera di, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche:: età, quando è nata, marito, figli, malattia, causa morte, foto omicidio Mattarella,...

Advertising

andreastoolbox : #Ascolti del 22 maggio: “Solo per passione” e “Che tempo che fa” - fearlessdosed : Quanto è vero quando dicono che quando sei triste la musica la ascolti solo, mentre quando sei 'felice' la canti..… - rattenni_anna : RT @hasDarkHorse: A Ilary non interessa di questi due solo di Alessandro e Guendalina che le faranno perdere ascolti!!! #isola - hasDarkHorse : A Ilary non interessa di questi due solo di Alessandro e Guendalina che le faranno perdere ascolti!!! #isola - noianononhodet1 : su FB ho messo il link all'ultimo podcast e ha 150 like, peccato che poi mettendo tutto assieme gli ascolti reali s… -