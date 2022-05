Ascolti tv, ottimi dati per la storia di Letizia Battaglia. L’Isola sempre uguale (Di martedì 24 maggio 2022) Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 nella serata del 23 maggio 2022 almeno in share! Con una chiara differenza legata al fatto che la seconda puntata di Solo per passione, la mini serie che ha raccontato la storia di Letizia Battaglia, ha salutato il pubblico di Rai 1 praticamente due ore prima del reality di Canale 5 che ha visto Ilary Blasi dare la buonanotte quando era da poco passata l’una e mezza. In sovrapposizione vince quindi Rai 1 con una media superiore ai 3 milioni di spettatori. L’Isola invece non decolla, nonostante le dinamiche, le scelte, le risate e una edizione fatta benissimo. Lo zoccolo duro è sempre lo stesso: media di 2 milioni di spettatori, un dato che in ogni caso a quanto pare sta più che bene a Mediaset, visto che si andrà avanti per un altro mese. Questo però potrebbe non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 nella serata del 23 maggio 2022 almeno in share! Con una chiara differenza legata al fatto che la seconda puntata di Solo per passione, la mini serie che ha raccontato ladi, ha salutato il pubblico di Rai 1 praticamente due ore prima del reality di Canale 5 che ha visto Ilary Blasi dare la buonanotte quando era da poco passata l’una e mezza. In sovrapposizione vince quindi Rai 1 con una media superiore ai 3 milioni di spettatori.invece non decolla, nonostante le dinamiche, le scelte, le risate e una edizione fatta benissimo. Lo zoccolo duro èlo stesso: media di 2 milioni di spettatori, un dato che in ogni caso a quanto pare sta più che bene a Mediaset, visto che si andrà avanti per un altro mese. Questo però potrebbe non ...

