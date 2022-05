Ascolti TV | Lunedì 23 Maggio 2022. Solo per Passione (3,28 mln – 18.3%) batte L’Isola (2,38 mln – 18.9%). Su La7 Falcone 4.1% (Di martedì 24 maggio 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri, Lunedì 23 Maggio 2022, su Rai1 la seconda e ultima puntata della fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa ha appassionato 3.285.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share (La isla Bonita di 7 minuti: 976.000 – 28.5%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% (presentazione di 9 minuti: 1.093.000 – 5.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Giovanni ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 maggio 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri,23, su Rai1 la seconda e ultima puntata della fictionper– Letizia Battaglia Fotografa ha appassionato 3.285.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 –dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share (La isla Bonita di 7 minuti: 976.000 – 28.5%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% (presentazione di 9 minuti: 1.093.000 – 5.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Giovanni ...

