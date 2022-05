Ascolti tv, bene “Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa” (Di martedì 24 maggio 2022) Gli Ascolti di lunedì 23 maggio Nella serata di ieri, in una giornata dedicata alle commemorazioni sulla morta di Falcone, su Rai Uno, la seconda e ultima puntata della fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa ha registrato 3.285.000 spettatori pari al 18.3%. Alle spalle, su Canale 5, in onda dalle 21.45 all’1.25, la nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Leggi anche: Letizia Battaglia: chi era la fotoreporter che ha raccontato la Mafia Su Rai2 Made in Sud ha, invece, coinvolto, 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) Glidi lunedì 23 maggio Nella serata di ieri, in una giornata dedicata alle commemorazioni sulla morta di Falcone, su Rai Uno, la seconda e ultima puntata della fictionperha registrato 3.285.000 spettatori pari al 18.3%. Alle spalle, su Canale 5, in onda dalle 21.45 all’1.25, la nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Leggi anche:: chi era la fotoreporter che ha raccontato la Mafia Su Rai2 Made in Sud ha, invece, coinvolto, 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share ...

