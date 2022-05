Ascolti tv 23 maggio 2022: Letizia Battaglia cresce e batte anche “L’Isola dei Famosi” (Di martedì 24 maggio 2022) Ascolti tv: vince la miniserie di Rai1 davanti a Canale5 e Rai3 Il secondo appuntamento con la miniserie Solo per passione: Letizia Battaglia fotografa su Rai1 si è aggiudicato la vetta del podio con il 18,32% e 3,285 milioni di contatti. Il primo episodio di domenica sera aveva fatto il 17,8% e 2,9 milioni. Medaglia d’argento per L’Isola dei Famosi su Canale5 che ha registrato il 18,93% di share media con 2,380 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 17,73% e 2,3 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,82% e 1,462 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 7,29% e 1,4 milioni. Ascolti tv altre reti Giù dal podio il film Fast&Furious 7 ... Leggi su tvzoom (Di martedì 24 maggio 2022)tv: vince la miniserie di Rai1 davanti a Canale5 e Rai3 Il secondo appuntamento con la miniserie Solo per passione:fotografa su Rai1 si è aggiudicato la vetta del podio con il 18,32% e 3,285 milioni di contatti. Il primo episodio di domenica sera aveva fatto il 17,8% e 2,9 milioni. Medaglia d’argento perdeisu Canale5 che ha registrato il 18,93% di share media con 2,380 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 17,73% e 2,3 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,82% e 1,462 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 7,29% e 1,4 milioni.tv altre reti Giù dal podio il film Fast&Furious 7 ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 23 maggio 2022: Solo per passione supera L'isola dei famosi, bene Report e Fast and Furios… - infoitcultura : Ascolti TV 23 maggio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 maggio 2022: Letizia Battaglia cresce e batte anche “L’Isola dei Famosi”. “Solo per passione: Letizia… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 maggio 2022: Letizia Battaglia cresce e batte anche “L’Isola dei Famosi”. “Solo per passione: Letizia… - zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 23 Maggio 2022. Solo per Passione (328 mln – 18.3%) batte L’Isola (238 mln – 18.9%). Su La7 Falc… -