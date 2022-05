Ascolti tv 23 maggio 2022 analisi: Isabella Ragonese vince la battaglia con Ilary. Ranucci batte Johnson e Statham. Clementino e Porro pari, Eto’o non segna (Di martedì 24 maggio 2022) Ascolti al top: su Rai1 Soliti Ignoti 4,695 milioni e 23,5%; il Tg1 delle 20.00 a 4,489 milioni e 25,8%. Su Canale 5 Tg5 a 3,728 milioni e 21%. Altre Mediaset all’11,64% in prima serata Un lunedì televisivo ancora combattuto, quello del 23 di maggio 2022, a partire dalle proposte delle ammiraglie. Su Rai1 è andata in onda la seconda parte della fiction Letizia battaglia Fotografa e si è confrontata con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5 (alla notizia del prolungamento fino al 27 giugno, in quattro hanno deciso di abbandonare e due sono andati al televoto). Su Rai2 è rimasto lo show comico Made in Sud, con Lorella Boccia e Clementino riuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda il film action Fast & Furious 7. In tema approfondimento, invece, su Rai3 Report è tornato a ... Leggi su tvzoom (Di martedì 24 maggio 2022)al top: su Rai1 Soliti Ignoti 4,695 milioni e 23,5%; il Tg1 delle 20.00 a 4,489 milioni e 25,8%. Su Canale 5 Tg5 a 3,728 milioni e 21%. Altre Mediaset all’11,64% in prima serata Un lunedì televisivo ancora combattuto, quello del 23 di, a partire dalle proposte delle ammiraglie. Su Rai1 è andata in onda la seconda parte della fiction LetiziaFotografa e si è confrontata con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5 (alla notizia del prolungamento fino al 27 giugno, in quattro hanno deciso di abbandonare e due sono andati al televoto). Su Rai2 è rimasto lo show comico Made in Sud, con Lorella Boccia eriuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda il film action Fast & Furious 7. In tema approfondimento, invece, su Rai3 Report è tornato a ...

