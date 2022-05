Ascolti 23 maggio, quanto ha fatto la 19esima puntata de L’Isola dei Famosi (Di martedì 24 maggio 2022) Parliamo di Ascolti. Ieri sera, lunedì 23 maggio, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Rai1, invece, ha trasmesso la prima puntata della nuova fiction, Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa. Durante la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi Gennaro Auletto è finito su Playa Sgamada, mentre in nomination sono finiti Roger Balduino e Maria Laura De Vitis. Chiamati a scegliere se restare o andarsene a causa dell’allungamento del reality, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare. Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Marialaura e Roger? #Isola pic.twitter.com/fdQeVzVULM — ... Leggi su biccy (Di martedì 24 maggio 2022) Parliamo di. Ieri sera, lunedì 23, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuovadedei. Rai1, invece, ha trasmesso la primadella nuova fiction, Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa. Durante la diciannovesimadedeiGennaro Auletto è finito su Playa Sgamada, mentre in nomination sono finiti Roger Balduino e Maria Laura De Vitis. Chiamati a scegliere se restare o andarsene a causa dell’allungamento del reality, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare. Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Marialaura e Roger? #Isola pic.twitter.com/fdQeVzVULM — ...

Advertising

VesuvioLive : Made in Sud, Insigne sul palco ma gli ascolti non decollano: l’edizione non convince - BITCHYFit : Ascolti 23 maggio, quanto ha fatto la 19esima puntata de L’Isola dei Famosi - zazoomblog : ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2022: LETIZIA BATTAGLIA (178%) AVANTI UN ALTRO (117%) FAZIO (116%+85%) BOOM LINEA VERDE (26%)… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 l'@IsolaDeiFamosi si aggiudica gli ascolti della serata sul pubblico attivo Su #Italia1… - Teleblogmag : #soloperpassione chiude con #Ascoltitv in crescita, molto bene anche #report Iscriviti gratuitamente al canale Tel… -