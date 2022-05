Aquila legata tutto il giorno per i selfie con i turisti, poi il dietro front del Comune (Di martedì 24 maggio 2022) tutto il giorno sotto il sole legata ad un trespolo, lì per essere la protagonista di selfie e fotografie con i turisti. È stato questo il fine settimana di un’Aquila esposta il 21 e il 22 maggio all’ingresso del ponte pedonale di Civita di... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022)ilsotto il solead un trespolo, lì per essere la protagonista die fotografie con i. È stato questo il fine settimana di un’esposta il 21 e il 22 maggio all’ingresso del ponte pedonale di Civita di...

