Appalti Rfi | domiciliari per l’imprenditore Nicola Schiavone Il Riesame ha annullato arresti e scarcerato altre sette persone

(Di martedì 24 maggio 2022) Il Tribunale deldi Napoli hae disposto gliper il 68enne, arrestato il 3 maggio scorso nell’ambito dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia su un giro didi Rete ferroviaria italiana finiti a imprese ritenute vicine al clan dei Casalesi.è considerato dagli inquirenti una figura di spicco dell’inchiesta, in quanto ritenuto amico e prestanome di lungo corso del capoclan dei Casalesi Francesco “Sandokan”: per l’accusa,è riuscito a entrare in contatto con i vertici di Rfi avvalendosi della sua figura di consulente delle ditte. Nella lunga udienza di lunedì, i pm Antonello Ardituro e Graziella Arlomede avevano ...

Advertising

fattoquotidiano : Appalti Rfi, domiciliari per l’imprenditore Nicola Schiavone. Il Riesame ha annullato arresti e scarcerato altre se… - mattinodinapoli : Infiltrazioni dei Casalesi negli appalti Rfi scarcerato anche Vincenzo Schiavone - larampait : #Appalti #Rfi a ditte #clan, #Schiavone dal #carcere ai #domiciliari - anteprima24 : ** Appalti Rfi a ditte del clan: #Schiavone passa dal carcere ai domiciliari ** - iISud24 : Camorra e appalti Rfi, il Riesame mette ai domiciliari il 68enne Nicola Schiavone #24maggio #camorra #cronaca… -

Agenzia ANSA

Per l'accusa gli ex dirigentiavrebbero ricevuto in cambio degliassegnati alle imprese del clan costosi regali, come preziosi gemelli d'oro Cartier da 600 euro, "stipendi" di mille euro ...Per l'accusa gli ex dirigentiavrebbero ricevuto in cambio degliassegnati alle imprese del clan costosi regali, come preziosi gemelli d'oro Cartier da 600 euro, "stipendi" di mille euro ... Appalti Rfi a ditte clan, Schiavone dal carcere ai domiciliari È stato scarcerato anche Vincenzo Schiavone, fratello del consulente aziendale 68enne Nicola Schiavone, ritenuto dalla Dda di Napoli legato al capoclan dei Casalesi Francesco ...su un giro di appalti di Rete Ferroviaria Italiana che sarebbero finiti ad imprese ritenute vicine al clan dei Casalesi. Schiavone e’ la figura di spicco dell’inchiesta in quanto ritenuto amico e ...