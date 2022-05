“Antonella, devo dirti una cosa”. Telefonata in diretta, la notizia e il gelo a È sempre mezzogiorno (Di martedì 24 maggio 2022) Antonella Clerici festeggia il record stagionale degli ascolti di È sempre mezzogiorno. Durante la puntata di lunedì 24 maggio, il programma ha toccato il 18% di share e la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano per questa trasmissione: “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno” ha premesso entrando in studio subito dopo la fine della sigla. “Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta”, ha poi aggiunto, continuando, tra gli applausi dei presenti in studio. “Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra – ha affermato Antonella Clerici -. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)Clerici festeggia il record stagionale degli ascolti di È. Durante la puntata di lunedì 24 maggio, il programma ha toccato il 18% di share e la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano per questa trasmissione: “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare alquel che è del” ha premesso entrando in studio subito dopo la fine della sigla. “Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta”, ha poi aggiunto, continuando, tra gli applausi dei presenti in studio. “Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra – ha affermatoClerici -. ...

