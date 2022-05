Antonella Clerici, È sempre Mezzogiorno in panchina: quale futuro per il programma? (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici sta per concludere la stagione di È sempre Mezzogiorno, ma quale sarà il futuro del programma d Rai Uno? Sicuramente continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi della giornata il programma di cucina che ormai da due anni la conduttrice porta avanti con grande successo e che si sta avviando verso il Leggi su youmovies (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta per concludere la stagione di È, masarà ildeld Rai Uno? Sicuramente continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi della giornata ildi cucina che ormai da due anni la conduttrice porta avanti con grande successo e che si sta avviando verso il

Advertising

TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: ??Record per Antonella Clerici e Serena Bortone?? #Esempremezzogiorno 18,10% e #Oggieunaltrogiorno 17%. Complimenti ad entra… - LAlimini76 : RT @Baccotvnews: ??Record per Antonella Clerici e Serena Bortone?? #Esempremezzogiorno 18,10% e #Oggieunaltrogiorno 17%. Complimenti ad entra… - aidadafne : - Baccotvnews : ??Record per Antonella Clerici e Serena Bortone?? #Esempremezzogiorno 18,10% e #Oggieunaltrogiorno 17%. Complimenti a… - zazoomblog : “Le piaceva molto”: Rivelazione intima su Antonella Clerici dettagli inediti sul suo vecchio amore - #piaceva… -