(Di martedì 24 maggio 2022) Troppi. Addirittura nedue su tre. Lo dice il ministro del lavoroche è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “Non Stop News” con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigroha parlato dell'impatto del conflitto in Ucraina sul lavoro e sulle politiche per l'impiego, dei contratti di lavoro, dei lavoratori che non si trovano durante la stagione estiva e del salario minimo e delle differenze con l'Europa. “Qui si riuniscono tra le prime sette potenze che condividono valori e obiettivi comuni anche in questa vicenda che ha colpito l'Europa. L'obiettivo comune è contenere l'impatto soprattutto sul mercato del lavoro di questo shock che ha determinato la guerra e che in parte si ...

... ha spiegato il ministro del LavoroVai alla FotogalleryLo ha detto il ministro del Lavoro,, ospite di Rtl 102.5, collegato dal G7. "Le soluzioni saranno in qualche modo individuate progressivamente" ha aggiunto "ci sono però alcuni ... Il ministro del lavoro Andrea Orlando a RTL 102.5: “In Italia due giovani su tre sono precari, non possiamo mantenere una generazione in condizione di precarietà" Sono ventimila i lavoratori che mancano in Campania. Per il Ministro Orlano per trovare i giovani disponibili bisogna pagarli di più. Si cercano soprattutto camerieri. E ancora cuochi, addetti alle pu ...ROMA (ITALPRESS) - "Qui si riuniscono tra le prime sette potenze che condividono valori e obiettivi comuni, anche in questa vicenda che ha colpito l'Europa ...