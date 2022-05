Andrea Delogu | la prima foto social con il fidanzato Luigi Bruno

(Di martedì 24 maggio 2022) Per lavolta la conduttriceha condiviso su Instagram unacon il23enne: è la storia postata dal modello per farle gli auguri per il suo 40esimo compleanno

Advertising

MassimoColucc13 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Andrea Delogu ?????????????????? @andreadelogu - AndreaSilvi_joe : @RaiRadio2 @andreadelogu Buon compleanno di cuore Andrea. Abbiamo lo stesso nome , ed il tuo cognome lo portava mia… - markrm36 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Andrea Delogu ?????????????????? @andreadelogu - zazoomblog : Andrea Delogu: bellissime “sfere” distraggono dal “cubo” “Mamma mia!” - #Andrea #Delogu: #bellissime #“sfere” - Libridinosa : Auguri ad Andrea Delogu, 23 Maggio 1982, Cesena Con l’abbattimento di due casolari e una gettata d’asfalto è venu… -

fa 40 e non si può certo dire che li dimostri: attrice, conduttrice (ultimo programma: Tonica, su Rai2), scrittrice (ultimo libro: Contrappasso), sembra una ragazzina. - - SANPA - È nata ...ha postato sui social la sua prima foto in compagnia del fidanzato 23enne, Luigi Bruno.ha postato sui social la prima foto in cui è ritratta insieme al fidanzato 23enne ...E Delogu ha immediatamente ripostato foto tra le sue stories, regalando ai suoi fan il primo scatto social con il nuovo amore. Andrea Delogu e Luigi Bruno, modello della Elite Model Management di ...Andrea Delogu e il suo fidanzato Luigi Bruno sono finalmente usciti allo scoperto! I due non si nascondono più: guarda la foto all'interno!